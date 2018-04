Flughafen München weiter im Aufwind

Anzeige

Das deutsche Drehkreuz für viele Flugreisende ist der Frankfurter Airport. Doch im Süden der Republik positioniert sich Konkurrenz. Denn der Münchner Flughafen erzielte im Jahr 2017 mit rund 155 Millionen Euro das bisher beste Jahresergebnis seiner Unternehmensgeschichte. Daran hatte der Anstieg der Passagierzahlen um 5,5 Prozent auf 44,6 Millionen maßgeblichen Anteil: Der Konzernumsatz stieg gegenüber 2016 nach vorläufigen Berechnungen um mehr als 100 Millionen Euro auf knapp 1,5 Milliarden Euro.



Dank der Rekordzahlen sieht der Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen München GmbH (FMG), Dr. Michael Kerkloh, das Unternehmen für die anstehenden Herausforderungen gut gerüstet: "Damit ist sichergestellt, dass der Münchner Flughafen die zur Bewältigung der Zukunftsaufgaben erforderlichen Investitionen auch weiterhin aus eigener Kraft stemmen kann." Kerkloh weiter: "Auch im laufenden Geschäftsjahr wird sich die erfreuliche wirtschaftliche Entwicklung aller Voraussicht nach fortsetzen, so dass wir für 2018 ein Jahresergebnis auf ähnlich hohem Niveau erwarten."



Mit der Stationierung von fünf Lufthansa-Maschinen vom Typ Airbus A380 ist München nach London, Paris und Frankfurt der vierte Flughafen in Europa, an dem das größte Passagier-Flugzeug der Welt beheimatet ist. Lufthansa fliegt damit täglich von München nach Los Angeles, Hongkong und Peking.



Ein weiterer Baustein ist die Flottenerneuerung der Lufthansa durch moderne Langstreckenjets vom Typ Airbus A350. Acht von insgesamt 15 dieser Großraumflugzeuge hat Lufthansa bereits jetzt im Einsatz. Insgesamt ist das Angebot im Interkontinentalverkehr von und nach München im Sommer 2018 größer als je zuvor. Dies trage dazu dabei "den Münchner Flughafen als Drehkreuz zu vervollständigen", hob Flughafenchef Kerkloh hervor. Kerkloh weiter: "Mit den neuen Angeboten im Langstreckenverkehr wird jetzt die weltweite Vernetzung unseres Flughafens erheblich gestärkt. München wird auch als Sprungbrett zu anderen Kontinenten immer attraktiver."