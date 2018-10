Flugreisen: Übergewicht ist teuer

Was müssen Touristen ausgeben, wenn ihre Koffer wegen der vielen Souvenirs die Gewichtsgrenze von 20 bis 23 Kilo überschreiten? Die Experten der Zeitschrift Reise & Preise haben nachgerechnet. Und sind auf teilweise schmerzhaft teure Zuschläge gekommen.



Recherchiert wurden die Zusatzgebühren der wichtigsten internationalen Airlines Richtung Asien/Australien in der Economy Class. Erstes Ergebnis: Die Bandbreite des Erlaubten variiert je nach Carrier enorm. Am knausrigsten ist Condor: "Hier sind an Bord lediglich ein sechs Kilogramm schwerer kleiner Trolley und eine Hand- oder Laptoptasche zulässig, das Aufgabegepäck ist auf 20 Kilo beschränkt", so die Tester. Besonders großzügig ist Air India (2 x 23 kg). China Airlines, Oman Air, Qatar Airways Singapore Airlines, Thai Airways und Vietnam Airways erlauben je 30 Kilo. Bei anderen Airlines wie bei Emirates liegt das zulässige Koffergewicht je nach der gewählten Economy-Klasse bei 20 oder 30 Kilo.



Wer damit nicht auskommt, muss teils tief in die Tasche greifen: Ein Kilo Übergewicht kostet bis zu 85 US-Dollar pro Strecke (Singapore Airlines). Für einen zusätzlichen Koffer werden 60 (online angemeldet bei Finnair) bis 250 Euro (Lufthansa) fällig. Dabei werden oft direkt am Airport höhere Preise verlangt als bei einer vorherigen Online-Anmeldung.

