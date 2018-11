Flugtaxi-Konzept auf dem Prüfstand

Wie bewegt man sich in Zukunft fort? Ideen gibt es viele, ein spannendes Projekt sind zweifelsohne Flugtaxis. Was sich nach einem Science-Fiction-Roman anhört, soll bereits in den kommenden Jahren Realität werden. Erste Schritte werden bereits erfolgreich unternommen: Audi, Airbus und Italdesign zeigen auf der Drone Week in Amsterdam erstmals einen fliegenden und fahrenden Prototypen des "Pop.Up Next". Das neuartige Flugtaxi-Konzept kombiniert ein selbstfahrendes Elektroauto mit einer Passagierdrohne.



Einen ersten Testflug hat es bereits gegeben, dabei hat das Flugmodul eine Passagierkapsel zielsicher auf der Fahrzeugplattform abgesetzt. Diese fuhr anschließend autonom vom Testgelände. Es handelt sich dabei zwar noch um ein 1:4-Modell, doch schon im nächsten Jahrzehnt könnten Audi-Kunden einen komfortablen und effizienten Flugtaxi-Service in Großstädten nutzen - multimodal, in der Luft und auf der Straße. Ohne umzusteigen genießen Passagiere dabei ihre Freizeit, entspannen oder arbeiten.



"Flugtaxis werden kommen. Davon sind wir bei Audi überzeugt", sagt Dr. Bernd Martens, Audi-Vorstand für Beschaffung und IT und Präsident der Audi-Tochter Italdesign. "Immer mehr Menschen ziehen in die Städte. Und durch Automatisierung werden immer mehr Menschen mobil sein. Gerade die Älteren, Kinder oder Menschen ohne Führerschein werden in Zukunft gerne bequeme Robotertaxis nutzen. Wenn wir es schaffen, Verkehr intelligent auf die Straße und den Luftraum zu verteilen, profitieren Städte und ihre Bewohner gleichermaßen."



Wie so ein On-Demand-Service aussehen könnte, testet Audi zusammen mit der Airbus-Tochter Voom seit diesem Sommer in Südamerika. Kunden buchen in Mexico City oder Sao Paulo Hubschrauberflüge, während für die Fahrt zum oder vom Landeplatz ein Audi bereitsteht. Audi unterstützt außerdem das Ingolstädter Flugtaxi-Projekt "Urban Air Mobility". Die Initiative bereitet den Flugtaxi-Testbetrieb am Standort von Audi vor und ist Teil eines Gemeinschaftsprojekts der EU im Rahmen des Marktplatzes für "European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities".

