Flugverkehr auf Rekordkurs

Der Höhenflug geht weiter: Von den 24 größten Verkehrsflughäfen in Deutschland traten im Jahr 2017 rund 117,6 Millionen Passagiere eine Flugreise an. Seit Beginn der Aufzeichnungen sind noch nie so viele Menschen geflogen. Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilt, hat das jährliche Wachstum um 5,1 Prozent zugenommen. Pro Kalendertag starteten 2017 durchschnittlich rund 322.000 Passagiere eine Flugreise. Das entspricht der Bevölkerung der ehemaligen deutschen Hauptstadt Bonn.



Der Flugverkehr mit dem Ausland hat sich mit einer Steigerung von 6,5 Prozent auf 93,9 Millionen Passagiere stärker erhöht als der gesamte Flugverkehr. Die Passagiere mit einem Ziel im Inland blieben mit 23,7 Millionen dagegen nahezu konstant.



Spanien war mit 14,1 Millionen Passagieren weiterhin das beliebteste Reiseziel innerhalb Europas, das Wachstum verlangsamte sich aber auf 3,3 Prozent. Dahinter folgten das Vereinigte Königreich mit 7,3 Millionen (+ 5,1 Prozent) und Italien mit 7,0 Millionen Fluggästen (+ 6,2 Prozent). Kräftige Zuwächse gab es bei Griechenland-Reisen mit nun 3,5 Millionen (+ 19,2 Prozent) und Portugal mit 2,5 Millionen Passagieren (+ 16,4 Prozent). Rückgänge gab es indes für die Ziele Türkei mit 6,2 Millionen (- 3,6 Prozent) sowie Dänemark auf nun 1,4 Millionen Passagiere (- 8,2 Prozent).