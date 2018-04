Flunder für die Rekordjagd in den Wolken

Anzeige

Wenn vom Pikes Peak die Rede ist, dann wissen Motorsport-Fans, dass es spektakulär zugeht. Denn auf dieser legendären Rallye-Strecke in den USA werden Helden geboren, Fahrer und Auto können sich hier in die Geschichtsbücher eintragen. Am 22. April 2018 präsentiert VW mit dem I.D. R Pikes Peak das Auto, mit dem die Wolfsburger auf Rekordjagd gehen.



Das erste rein elektrisch angetriebene Rennfahrzeug der Marke soll bei der "Race to the Clouds" am Pikes Peak den Rekord für E-Renner knacken. Das Bergrennen startet auf 2.862 Meter und endet erst auf 4.302 Meter. Mit Leichtbau und aerodynamischer Finesse soll der I.D. R Pikes Peak am 24. Juni 2018 die Bestzeit einfahren.