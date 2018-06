Fokus liegt auf den erfolgreichen Varianten des Kleinwagens

Anzeige

Der Diesel fliegt raus, der Dreitürer wird gestrichen – mit dem Generationswechsel nimmt Hyundai bei seinem i 20 die Versionen, aus dem Programm, die bei der deutschen Kundschaft nicht besonders beliebt waren.

Insgesamt ist der koreanische Kleinwagen ein Renner. In Europa verkauft er sich mehr als 100 000 mal im Jahr. Aber das Coupé als Karosserieform und den Selbstzünder als Motorisierung wollten so wenige Käufer haben, dass sie in Deutschland nicht mehr angeboten werden.

Nach drei Jahren soll der in Deutschland entwickelte und in der Türkei gebaute Hyundai i 20 auf den neuesten Stand gebracht werden.