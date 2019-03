Ford: Aus für Familien-Van

Jetzt ist es offiziell: Autobauer Ford stellt Ende Juni 2019 die Produktion des Familien-Vans C-Max und Grand C-Max ein. Das hat der Aufsichtsrat der Ford-Werke GmbH beschlossen. Damit sollen die Effizienz gesteigert sowie die Strukturkosten reduziert werden, teilt das Unternehmen mit. Der Standort Saarlouis verliert dadurch die Nachtschicht. Insgesamt gehen 1.600 Arbeitsplätze verloren, berichtet der Saarländische Rundfunk.



"Die beschlossenen Maßnahmen bedeuten einen wichtigen Schritt, um die Produkte zu liefern, die unsere Kunden wollen und ein wettbewerbsfähigeres Geschäft zu sichern", sagt Steven Armstrong, Vorsitzender des Aufsichtsrats der FordWerke GmbH. Man werde weiter in den Ford Focus und alle anderen Produkte investieren, die ein gesundes, profitables Geschäft für die Zukunft sichern, so Armstrong weiter.



Die Ford-Geschäftsführung hatte die Belegschaft in Saarlouis bereits im Dezember 2018 über den geplanten Auslauf des C-Max und Grand C-Max informiert. Grund für diese Entscheidung ist die stark rückläufige Nachfrage nach Multi-Activity-Fahrzeugen (MAV), heißt es.



"Wir haben eine wesentliche Entscheidung getroffen, um die Zukunft von Ford in Deutschland und in Europa gemeinsam zu gestalten", betont Gunnar Herrmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Ford-Werke GmbH. "Wir wissen um die großen Herausforderungen, die vor uns stehen."



Die Personalmaßnahmen rund um das Produktionsende des C-Max sind Teil des angestrebten Stellenabbaus an den deutschen Standorten von Ford. Im Zuge der Restrukturierung sollen an den Standorten Köln und Saarlouis mehr als 5.000 Arbeitsplätze abgebaut werden, teilt Ford mit.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 29.03.2019