Ford baut wieder "heißen" Fiesta

Ford hat einmal "den heißesten Fiesta aller Zeiten" beworben. Das ist ein paar Jahre her. Jetzt kommen Sondermodelle in Schwarz und Rot. Sie könnten den Titel wieder tragen. Die neuen Varianten heißen Fiesta ST-Line "Red" und ST-Line "Black". Die Modelle basieren auf der sportlichen Ausstattungsversion ST-Line, die laut Hersteller im bisherigen Jahresverlauf für fast jeden fünften Fiesta-Verkauf in Deutschland steht.



Innen wie außen unterstreichen markante Details das von Ford Performance inspirierte, dynamische Styling. Beide Sondermodelle werden ausschließlich vom 103 kW/140 PS starken 1,0-Liter-EcoBoost-Benzinmotor angetrieben, der nach Euro 6d-Temp eingestuft ist. In Verbindung mit dem Sechsgang-Schaltgetriebe und dem serienmäßigen Start-Stopp-System liegt der Durchschnittsverbrauch dieses Dreizylinders laut Ford bei 4,9 bis 5,1 Liter je 100 Kilometer. Der Fiesta ST-Line "Red" beziehungsweise "Black" steht als 3-türige und als 5-türige Limousine zur Verfügung und kostet jeweils ab 22.400 Euro.

