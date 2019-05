Ford: Bis zu zehn Jahre Garantie

Auf bis zu zehn Jahre nach der Erstzulassung lässt sich der Schutz durch eine neue Garantie-Verlängerung von Ford ausdehnen. Der Vertrag kann einfach und bequem online abgeschlossen werden.



Laut Hersteller schließt das neue Angebot, das in Zusammenarbeit mit dem Partner CarGarantie entwickelt wurde, direkt an die Neuwagengarantie an. Oder alternativ an den Ford Protect Garantie-Schutzbrief. Es wird zu einem Fahrzeugalter von maximal zehn Jahren automatisch um jeweils zwölf Monate verlängert. Die Prämien können in monatlichen oder jährlichen Raten beglichen werden.

