Ford mit Performance-Fahrzeug auf der Gamescom

Ford ist auf der Gamescom 2018 vom 21. bis 25. August in Köln mit zwei besonderen Attraktionen vertreten: mit einem realen, neuen Performance-Fahrzeug und einem ultrarealen 4D-Simulator.



Bei dem "echten" Fahrzeug handelt es sich um ein Gefährt, das laut Ford "maximalen Spaß sowohl auf der Straße als auch im Gelände" bieten soll. Es wird in seiner virtuellen Version als wählbarer Bestandteil zu einem Videospiel hinzugefügt, in dem es die Spieler auf digitalen Rennstrecken an seine Grenzen bringen können. Auf dem Ford-Stand in Halle 8 können Besucher ihre fahrerischen Fähigkeiten auf einem speziell für die Gamescom gebauten 4D-Rennsimulator testen. Dabei haben sie die Chance, beim Spielen eine Reise nach Großbritannien zu gewinnen, um einen Tag mit dem M-Sport Ford World Rally Team zu verbringen.