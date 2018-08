Ford Mustang: Zur Feier ganz in Weiß

Anzeige

Der Ford Mustang schreibt seine Erfolgsgeschichte weiter. Das nächste Kapitel: Die Produktion des 10-millionsten Modells, das der US-Autobauer verkünden kann. Dabei handelt es sich um ein Wimbledon White GT-Cabriolet mit V8-Motor, das in Flat Rock, Michigan, gefertigt wird und über eine Leistung von 460 PS sowie ein Sechsgang-Getriebe verfügt. Zum Vergleich: Das erste Exemplar lief 1964 mit 164 PS, drei Gängen und einem V8-Motor vom Band.



Der Ford Mustang ist Amerikas meistverkaufter Sportwagen der vergangenen 50 Jahre, basierend auf Ford-Analysen der US-Neuwagen-Zulassungen der Jahre 1966 bis 2018 in allen von IHS Markit gelisteten Sportwagen-Segmenten. Darüber hinaus hat Ford mehr als 38.000 Mustangs in Europa verkauft, seit das Kultmodell 2015 hier erstmals bei Ford-Händlern angeboten wurde. Die führenden fünf europäischen Märkte für den Verkauf von Mustang im Jahr 2017 waren Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Belgien und Schweden. Der Mustang ist Kult: Das Auto ist in mehr Filmen vertreten und hat mehr Facebook-Anhänger als jedes andere Auto.



"Der Mustang ist das Herz und die Seele des Unternehmens und beliebt. Auf der ganzen Welt zaubert er den Menschen ein Lächeln ins Gesicht", sagt Fords Global-Markets-Präsident Jim Farley. Ford feiert den Meilenstein gemeinsam mit mehr als 60 Mustang-Besitzern aller Modelljahre, die vor Ort an der Montage des 10-millionsten Exemplars beteiligt sind.



Gute Nachricht zudem für alle Fans des Mustang in Europa: Zur Feier des 50. Jubiläums des Filmklassikers "Bullitt" mit Steve McQueen in der Hauptrolle bietet Ford auch in Europa die Mustang Bullitt-Sonderedition an. Die Leistung des 5,0 Liter großen V8-Motors wurde gegenüber dem GT-Serienmodell angehoben - zudem verfügt das Fahrzeug über 19 Zoll große Fünf-Speichen-Leichtmetallräder im klassischen "Torq-Thrust"-Stil, rot lackierte Brembo-Bremssättel und ein Bullitt-Logo an der Heckklappe.