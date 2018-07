Ford-Rückruf: Reichlich Sand im Getriebe

Anzeige

Ärger mit dem Getriebe veranlasst Autobauer Ford zu einem umfangreichen Rückruf über mehrere Baureihen hinweg. Allein in Deutschland sollen 189.800 Fahrzeuge betroffen sein. Dabei handelt es sich um die Modelle Focus, C-Max, Galaxy, S-Max, Kuga, Mondeo und Transit Connect.



"Bei Fahrzeugen mit dem 1,0-Liter-, 1,5-Liter- oder 1,6 Liter-Ecoboost-Benzinmotor und 6-Gang-Schaltgetriebe könnte möglicherweise ein Bruch der Kupplungsdruckplatte auftreten", zitiert das Branchenmagazin "kfz-betrieb" einen Ford-Sprecher. In Extremfällen könnten Bruchstücke des Kupplungsdeckels und des Getriebegehäuses herausgeschleudert werden und Bauteile im Motorraum treffen. Dadurch bestehe die Gefahr von Rauchbildung und Feuer im Motorraum, heißt es.



Um ein wiederholtes Aufwärmen beziehungsweise Abkühlen der Kupplungsdruckplatte zu vermeiden, sei für Fahrzeuge mit automatischer Start-Stopp-Funktion eine neue Kalibrierung entwickelt worden. "Wird anhaltender Kupplungsschlupf erkannt, schaltet diese Software die Motor-Warnleuchte im Armaturenträger ein und drosselt die Motorleistung", sagte der Sprecher.



Der Ford-Vertragshändler prüft daher zunächst, ob das Fahrzeug ein automatisches Start-Stopp-System hat. Bei Fahrzeugen mit dieser Funktion steht dann eine Systemprüfung zur Ermittlung des Zustands der Kupplung an. Befindet sie sich in gutem Zustand, ist ausschließlich ein Softwareupdate vorgesehen. Ansonsten tauscht die Werkstatt die Kupplung aus. Für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion ist auf jeden Fall ein Austausch der Kupplung vorgesehen.



Die Arbeitszeit im Rahmen des Rückrufs reicht von etwas über einer halben Stunde bis zu knapp sechs Stunden. Die betroffenen Bauzeiträume im Überblick: Focus, C-Max und Transit Connect: 1. August 2012 bis 30. Juni 2016, Galaxy und S-Max (1,6-l Ecoboost-Motor): 1. August 2009 bis 31. Dezember 2014, Galaxy und S-Max (1,5-l Ecoboost-Motor): 1. August 2013 bis 30. Juni 2016, Mondeo und Kuga: 1. August 2013 bis 30. Juni 2016.