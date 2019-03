Ford S-Max als Streifenwagen

In Kürze werden die ersten Polizeibeamten in Nordrhein-Westfalen in einem Ford S-Max auf Streife fahren. Bis zu 1.200 Exemplare des Vans im vollen Ordnungshüter-Ornat werden die Kölner an die Polizeidienststellen in NRW ausliefern.



Der S-Max setzte sich "in einem intensiven Eignungs- und Praxistest seitens der Beschaffungsbehörde des Innenministeriums NRW durch", heißt es bei Ford. Angetrieben wird der Streifen-Maxe von einem Zweiliter-Diesel mit 190 PS, der nach der Abgasnorm Euro 6d-Temp zertifiziert und an eine 8-Gang-Automatik gekoppelt ist.



"Wir freuen uns sehr darüber, dass sich das speziell entwickelte Funkstreifenwagen-Konzept des Ford S-Max durchsetzen konnte", so Hans Jörg Klein, Geschäftsführer Marketing und Verkauf der Ford-Werke GmbH.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 18.03.2019