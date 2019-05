Ford S-Max ST mit neuem Styling

Ford bietet für den S-Max ST ein neues Outfit an: "Styling-Paket in Slate-Grau". Zu den Hinguckern gehören 18 Zoll-Leichtmetallräder, rot lackierte Bremssättel, schwarz lackierte Außenspiegel und ein Body-Styling-Kit. Dazu zählen schwarz lackierte Einfassungen der Nebelscheinwerfer, ein Kühlergrill in speziellem Waben-Design, jeweils spezielle Front- und Heckschürze, ein hinterer Diffusor sowie in Wagenfarbe (Slate-Grau) lackierte Seitenschweller.



Im Styling-Paket sind auch Neuerungen im Innenraum enthalten wie die Leder-Stoff-Polsterung in Wildleder-Optik mit roten Ziernähten. Über rote Ziernähte verfügen außerdem das perforierte Lederlenkrad, der Lederschaltknauf und die Mittelkonsole. Das "Styling-Paket in Slate-Grau" kostet 800 Euro.

Donnerstag, 02.05.2019