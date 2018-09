Ford S-Max und Galaxy mit mehr PS

Ford verschafft seinen Modellen S-Max und der Galaxy mehr Leistung und eine verbesserte Kraftstoffeffizienz. Die beiden Baureihen sind nun erstmals mit dem modernen 2,0-Liter-EcoBlue Dieselmotor erhältlich, wahlweise in vier verschiedenen Leistungsstufen: 88 kW/120 PS, 110 kW/150 PS, 140 kW/190 PS oder 177 kW/240 PS. Die Aggregate erfüllen laut Ford die Abgasnorm Euro 6d-Temp.



Auf Wunsch ist für die Motorisierungen mit 110, 140 und 177 kW ein neues 8-Gang-Automatik-Wandlergetriebe erhältlich, das über einen ergonomisch angeordneten Drehschalter in der Mittelkonsole gesteuert wird. Das verbesserte Technologieangebot umfasst unter anderem - in Kombination mit dem 8-Gang-Automatikgetriebe - die Geschwindigkeitsregelanlage mit Stop-and-Go-Funktionalität sogar bei einer Haltedauer von unter drei Sekunden, sowie eine erweiterte Version des Totwinkel-Assistenten, der Fahrzeuge nun bereits ab einer Entfernung von 18 Metern erkennen kann.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 17.09.2018