Ford Transit: Die Legende lebt

Der Transit ist die größte der vier europäischen Nutzfahrzeug-Baureihen von Ford. Jetzt feiert die Neuauflage des Transporters auf der IAA für Nutzfahrzeuge in Hannover seine Weltpremiere. Der neue Transit soll unter anderem mit integrierter Konnektivität und überarbeiteten Motoren beim Kunden Pluspunkte sammeln. Ford verspricht beim Verbrauch Einsparungen von bis zu sieben Prozent.



Erstmals in der über 50-jährigen Historie der Transporter-Legende gibt es vom Transit eine Mild-Hybrid-Dieselvariante, die speziell in Start-Stopp-Situationen wie im innerstädtischen Einsatz eine Kraftstoffersparnis von weiteren acht Prozent ermöglichen soll. Niedrigere Betriebskosten könnte zudem das neue FordPass Connect-Modem ermöglichen, das Flottenbetreibern eine punktgenaue Einsatzplanung ihrer Firmenwagen erleichtern soll.



Der neue Transit rollt Mitte 2019 zu den Händlern und soll die Erfolgsgeschichte der Baureihe fortschreiben. So fanden zwischen Januar und August 2018 rund 67.000 Ford Transit-Exemplare in Europa einen Käufer. Dies entspricht einer Steigerung von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.



"Der neue Ford Transit ist das ideale Nutzfahrzeug für die moderne Geschäftswelt: robust und praktisch, wie ihn unsere Kunden sich wünschen, mit nochmals niedrigeren Betriebskosten und einer Konnektivität, die für einen effizienten Einsatz sorgt", sagt Michael McDonagh, Leitender Ingenieur des weltweiten Transit-Programms bei Ford Europa. "Zugleich gibt Ford mit dem neuen Transit auch in puncto Elektrifizierung das Tempo vor. Die neue Mild-Hybrid-Variante ist wie geschaffen für den innerstädtischen Liefer- und Verteilerverkehr."



Das Motorenangebot des neuen Transit mit den Leistungsstufen 77 kW/105 PS, 95 kW/130 PS und 125 kW/170 PS rundet Ford nun mit einer neuen, vierten Variante nach oben ab. Sie leistet 136 kW/185 PS, das maximale Drehmoment beträgt 418 Newtonmeter. Dank einer weiter verbesserten Turbolader-Geometrie steht das Drehmoment - auch bei den anderen drei Leistungsstufen - über einen nochmals breiteren Bereich zur Verfügung, heißt es.



Neben dem serienmäßigen 6-Gang-Schaltgetriebe führt Ford ab Frühjahr 2020 für den Transit mit Heckantrieb zudem eine 10-Gang-Automatik ein. Über eine adaptive Steuerung passt sie die Schaltvorgänge flexibel der Fahrweise und den äußeren Bedingungen an.



Transit-Nutzer können je nach Einsatzsituationen erstmals aus verschiedenen Fahrprogrammen auswählen. Das Angebot umfasst die Modi "Eco" für einen besonders wirtschaftlichen Betrieb, "Winter" für die Fahrt auf glatten Straßen und "Anhänger", wenn Trailer gezogen werden. Bei Modellversionen mit Allradantrieb kommt noch eine spezielle "Matsch"-Einstellung für den Fall hinzu, dass schwierige Passagen abseits befestigter Strecken bevorstehen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 18.09.2018