Formel 1: Die Post geht ab

Der Countdown läuft: Am anderen Ende der Welt startet die Formel-1-Weltmeisterschaft in die neue Saison. Das erste Rennen geht traditionell am 25. März 2018 beim Großen Preis von Australien in Melbourne über die Bühne. Titelverteidiger ist Mercedes-Pilot Lewis Hamilton. Der Stuttgarter Autobauer hat 2017 auch die Hersteller-Krone gewonnen. Vor allem Ferrari-Pilot Sebastian Vettel und das Red-Bull-Team werden vor dem Auftakt als die härtesten Widersacher gehandelt. Insgesamt 21 Rennen stehen 2018 auf dem Programm.



Mit am Start ist auch die DHL. Gerade erst wurde die bereits seit 2004 bestehenden Partnerschaft verlängert. Im Rahmen der Vereinbarung bleibt DHL der offizielle Logistikpartner. Geplant ist zudem die Realisation weiterer gemeinsamer Initiativen, darunter Fan-Festivals in Kern- und Wachstumsmärkten der Formel 1 sowie neue digitale Formate.



"DHL verantwortet als Logistikpartner den komplexen Transport von Fahrzeugen und Equipment der Formel 1. Dadurch ist die Marke integraler Bestandteil dieses hochemotionalen Sport- und Entertainment-Erlebnisses mit globaler Reichweite", erklärt Arjan Sissing, der Leiter Corporate Brand Marketing Deutsche Post DHL Group. "Wir freuen uns, die Formel 1 als erster offizieller Partner der F1 eSports Series auf ihrer digitalen Reise zu begleiten und ebenso aktiv zum Ausbau und zur Emotionalisierung des Fan-Angebots beizutragen."