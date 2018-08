Formel 1: Hoffnung für Hockenheim

Gibt es eine Zukunft für das Formel-1-Rennen in Deutschland? Die Anzeichen dafür verdichten sich. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) berichtet, sollen sich die Hockenheim-Organisatoren mit den Besitzern der "Königsklasse" getroffen haben. Angeblich habe man sich mit Liberty Media darauf geeinigt, das Antrittsgeld zu senken.



Ein geringeres finanzielles Risiko war eine zentrale Voraussetzung dafür, dass die Organisatoren auch 2019 ein Rennen auf dem Traditionskurs in Baden-Württemberg ausrichten. 2018 war der Deutschland-GP ohne Frage ein Erfolg. Wegen des in der Vergangenheit gesunkenen Interesses und finanzieller Verluste richtet Hockenheim das Rennen nur alle zwei Jahre aus.



Die Zuschauer haben am 22. Juli 2018 aber nicht nur einen mitreißenden und dramatischen Grand Prix erlebt, sie haben auch ein wichtiges Signal gesendet: Volle Hütte, begeisterte Fans, die Formel 1 ist in Deutschland durchaus willkommen. 71.000 Fans sorgten für eine schwarze Null, darunter waren auch viele Anhänger von Max Verstappen aus den Niederlanden.



Formel-1-Vermarktungschef Sean Bratches hatte bereits eine Lösung für den deutschen Grand Prix in Aussicht gestellt. Der neue Vertrag für Hockenheim soll laut "FAZ" im September unterzeichnet werden. Bislang soll die Antrittsgebühr 25 Millionen Dollar (21,5 Millionen Euro) betragen haben. Laut "FAZ" gibt es nun schon mal einen mündlichen Kompromiss über geringere Zahlungen. Zudem erhalte Hockenheim Unterstützung vom Automobil-Club von Deutschland, heißt es.



Bislang fanden 36 Formel-1-Rennen in Hockenheim statt, 40 auf dem Nürburgring. Aufgrund einer finanziellen Schieflage ist der Eifel-Kurs aber seit 2013 nicht mehr im Kalender der Königsklasse.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 28.08.2018