Formel E: Audi im Aufwind

Der Titelverteidiger ist wieder da: Der Brasilianer Lucas di Grassi hat beim Formel-E-Rennen in Uruguay in seinem Audi e-tron FE04 den zweiten Platz belegt und damit erstmals in dieser Saison den Sprung auf das Podest geschafft. Lucas di Grassi zeigte auf der schnellsten Rennstrecke im Kalender eine eindrucksvolle Leistung und sorgte bei seinem Team Audi Sport Abt Schaeffler für Begeisterung.



Lucas di Grassi lieferte sich das ganze Rennen über ein spektakuläres Duell mit Tabellenführer Jean-Eric Vergne, doch alle Überholversuche des Brasilianers blieben erfolglos. Letztlich siegte der Franzose für das chinesische Techeetah-Team und baute damit die Führung in der Fahrer-Wertung aus. "Ich hatte das schnellere Auto, aber er hat sich perfekt verteidigt", sagte di Grassi. "Heute wären 28 Punkte möglich gewesen, so wurden es nur 18. Aber unser Auto ist superschnell und jetzt auch zuverlässig."



Pech hatte sein Teamkollege Daniel Abt. Der Mexiko-Sieger kämpfte sich in der ersten Rennhälfte vom fünften Startplatz auf Rang drei nach vorn. Nach dem Autowechsel musste er jedoch ein zweites Mal an die Box kommen, weil sich die Gurte gelöst hatten. "Wir müssen herausfinden, wie es dazu kommen konnte", sagte Daniel Abt, der auf Platz 14 ins Ziel fuhr. "Die Gurte waren geschlossen, doch nach zwei Runden waren sie plötzlich offen."



Am 14. April 2018 kehrt die Formel E aus Übersee nach Europa zurück, dann sorgen die schnellen Stromer auf den Straßen der "ewigen Stadt" Rom für Furore. Daniel Abt liegt nach der ersten Saisonhälfte auf dem siebten Rang in der Fahrer-Wertung, Lucas di Grassi verbesserte sich auf Position zehn. Und die Mannschaft von Audi Sport Abt Schaeffler liegt in der Teamwertung auf Platz sechs.