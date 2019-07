Formel E: Audi setzt weiter auf Daniel Abt

Audi setzt in der Formel E weiterhin auf sein bewährtes Fahrerduo: Daniel Abt wurde vor dem Saisonfinale in New York am 13./14. Juli für die kommende Saison bestätigt, verlängerte seinen Vertrag um ein Jahr. Er bleibt damit Teamkollege des Brasilianers Lucas di Grassi. Es ist die längste "Partnerschaft" in der Elektrorennserie: Seit der Gründung der Formel E fahren beide für Abt beziehungsweise Audi.



Beide blicken zusammen auf 40 Podiumsplätze und 1.027 Punkte zurück. Seit dem Debüt der Serie im September 2014 haben sie 56 Rennen Seite an Seite bestritten und dabei in der vergangenen Saison den Titel in der Teamwertung gefeiert.



Beim Finale sind theoretisch noch zwei Titel drin: Die Mannschaft kommt mit 43 Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Techeetah auf dem zweiten Platz zum Finale. Saison-3-Champion di Grassi liegt mit 32 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Jean-Eric Vergne auf Platz zwei der Fahrerwertung ebenfalls noch in Schlagweite.



Abt kommt zum ersten Mal mit - wenn auch recht theoretischen - Titelchancen zu einem Finalwochenende. Ihm lagen Angebote anderer Teams vor. "Wir haben für New York noch große Ziele. Deshalb ist es umso schöner, die beiden letzten Rennen und danach die Vorbereitung auf die neue Saison mit so einer Bestätigung und positiven Gedanken anzugehen", sagt Abt. "Ich habe mich noch nie so wohl in einem Team und einer Serie gefühlt wie bei Audi in der Formel E. Ich bin stolz auf das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird, und werde alles tun, um mich mit Leistung dafür zu bedanken."

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 11.07.2019