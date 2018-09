Formel E: Audi-Technik heiß begehrt

Audi fährt zusammen mit den Partnern Abt Sportsline und Schaeffler in der Elektro-Rennserie Formel E auf der Überholspur. Die beiden Boliden mit den vier Ringen sind zu echten Siegautos geworden. Das hat sich inzwischen auch bei den anderen Teams herumgesprochen. Und deshalb werden in der neuen Saison, die am 15. Dezember 2018 in Riad in Saudi-Arabien eröffnet wird, gleich vier Fahrer mit Audi-Technologie am Start sein.



Neben dem eigenen Werksteam stattet Audi Sport auch das britische Rennteam Virgin Racing mit seinem neu entwickelten Audi e-tron FE05 inklusive Antriebsstrang aus. "Wir freuen uns, in der neuen Formel-E-Saison gemeinsam mit Virgin Racing gleich mit vier Audi e-tron FE05 um Punkte und Trophäen zu kämpfen", sagt Audi-Motorsportchef Dieter Gass. "Denn die Mannschaft gehört seit Gründung der Formel E zu den Hauptakteuren - das gilt für die sportliche Leistung ebenso wie für alle Aktivitäten abseits der Strecke." Umso schöner sei es, dass sich Virgin Racing für den Audi-Antriebsstrang entschieden habe. Dieses Vertrauen sei auch Bestätigung für die ausgezeichnete Arbeit der Ingenieure zusammen mit den Kollegen des Entwicklungspartners Schaeffler.



Der Audi e-tron FE05 ist die Evolution eines Erfolgsmodells. Sein Vorgänger war in vielen Rennen der vierten Saison das effizienteste Auto. Besonderer Höhepunkt war dabei Mitte Juli 2018 in New York der Gewinn des Team-Titels für die Werksmannschaft Audi Sport Abt Schaeffler.



Herzstück des neuen Audi e-tron FE05 ist der Antriebsstrang rund um die Motor-Generator-Einheit Audi Schaeffler MGU03. Während der Rest des Autos für alle Teams gleich ist, stellen die Hersteller beim Antrieb ihre technische Kompetenz unter Beweis. Die Richtlinien der Formel E schreiben vor, dass Hersteller das komplette Auto inklusive der Antriebstechnologie und die entsprechende Betreuung auch anderen Teams zu einem definierten Preis zur Verfügung stellen.



In den kommenden Tagen übernimmt Virgin Racing die beiden neuen Rennautos für die Formel-E-Saison 2018/2019 am Audi Sport Standort in Neuburg an der Donau. Die neue Kooperation endet aber nicht mit der Auslieferung der Rennautos. Ein intensiver Austausch zwischen den beiden Teams wird während der Saison stattfinden, um das Performanceniveau kontinuierlich zu erhöhen, teilt Audi mit. Na dann: Volle Kraft voraus.

