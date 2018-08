Formula Student: Siege gehen nach Stuttgart und Zürich

Anzeige

Bereits zum 13. Mal haben sich Studierende bei der Formula Student einen spannenden Wettbewerb um die Konstrukteurs-Krone in drei Klassen geliefert. Bei den Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor hat es das Team der Universität Stuttgart ganz oben aufs Treppchen geschafft.



Die Champions in den Klassen Formula Student Electric und Formula Student Driverless kommen jeweils von der ETH Zürich. Im Wettbewerb mit Verbrennungsmotoren sicherten sich das Team der TU Graz und das Team der Hochschule Coburg die Plätze zwei und drei.



Bei der Formula Student Germany treten Studententeams aus aller Welt mit ihren selbst konstruierten Rennautos gegeneinander an. Neben verschiedenen Rennen, bei denen Eigenschaften wie Fahrdynamik, Handling, Beschleunigung, Ausdauer und Kraftstoffverbrauch getestet werden, werden die Autos auch im Hinblick auf Aspekte wie Design, Kostenplanung und Geschäftsmodell durch eine fachkundige Jury bewertet.