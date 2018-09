Fotos vom Lexus aus 3.000 Kilometer Entfernung

Fotografin und Kamera trennen 3.000 Kilometer. Foto-Künstlerin Jacqui Kenny sitzt in ihrer Londoner Wohnung und fotografiert dennoch auf der Kanareninsel Lanzarote. Möglich macht dies die Kamera im Lexus UX. Ausgestattet mit einer 360-Grad-Videokamera, hat das kompakte Crossover-Fahrzeug Jacqui jetzt mitgenommen auf eine digitale Kunstreise.



Aus ihrer Londoner Wohnung heraus hat die Künstlerin so das vermutlich weltweit erste ferngesteuerte Fotoshooting realisiert. Entstanden sind dabei einzigartige Lifestyle-Bilder, auf denen der Lexus UX freilich nicht fehlen darf.



Die Fotografin Kenny ist bekannt als "Agoraphobic Traveller". Wer unter der Angststörung Agoraphobie leidet, kann und will die eigenen vier Wände nicht verlassen. Die Britin Jacqui Kenny hat aus dieser Not eine Tugend gemacht und bereist die Welt per Internet. Dabei entstehen beeindruckende Fotos, denen bereits über 100.000 Menschen in den sozialen Medien folgen.

Donnerstag, 20.09.2018