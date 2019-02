Frischekur für den Jaguar XE

Jaguar hat Hand an seine Sportlimousine XE gelegt - und sie optisch und technologisch aufgefrischt. Das klassische Facelift ist speziell an den vom Sportwagen F-Type inspirierten Designelementen zu erkennen.



Soft-touch-Materialien und Dekorelemente in Holz, Aluminium oder Kohlefaser-Optik sollen im Innenraum für Wohlfühl-Atmosphäre sorgen, dazu werden laut Jaguar das Komfortniveau und das Infotainmenterlebnis durch "fortschrittliche Technologien mit Hilfe künstlicher Intelligenz" auf ein neues Level gehoben.



Verzicht ist auch in der Basisversion kein Thema, 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, 14-fach verstellbare Ledersitze, LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten mit neuer Marken-Signatur, vordere und hintere Einparkhilfen, eine Rückfahrkamera und ein Spurhalteassistent mit Aufmerksamkeitsassistent gehören zur Serienausstattung.



Die Motoren, zwei Benziner mit 300 PS und 250 PS und ein Selbstzünder mit 180 PS, sind ab Werk mit einer Achtstufen-Automatik gekoppelt. Der D180 wird optional, der P300 serienmäßig mit Allradantrieb ausgestattet.



Die Preisliste startet für den Jaguar XE S mit Dieselmotor bei 43.690 Euro, die Markeinführung ist für den Juni geplant.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 27.02.2019