Frühling kommt: Hymer lockt mit Wechselprämien

Der Frühling steht zwar meteorologisch noch nicht ganz vor der Tür, doch die ersten Vorboten machen Lust auf mehr. Gut möglich, dass der eine oder andere Besitzer eines Campers an die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs denkt. Er sollte wissen: Bei Hymer gibt es aktuell Wechselprämien.



Hymer will so den Abschied leicht machen. Beim Kauf eines neuen Hymer Reisemobils oder Hymercar Camper Vans im Zeitraum vom 1. Februar bis 31. März 2019 und gleichzeitiger Inzahlungnahme des alten Reisemobils oder Camper Vans sind bis zu 6.000 Euro Wechselprämie möglich. Die Höhe richtet sich dabei nach dem verkauften Modell und wird in Form eines Nachlasses auf das neu bestellte Fahrzeug angerechnet.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 28.02.2019