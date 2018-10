Für das Kind im Mann

Jaguar und Land Rover haben sich bei ihrer neuen Lifestyle-Kollektion etwas einfallen lassen. Mit vielen Details und passenden Farben sowie Mustern zitieren die "Branded Goods" Designs der britischen Marken.



Die Kollektion von Land Rover erinnert zum Beispiel an das 80. Jubiläum der Geländewagen-Marke. Dabei gibt es ein technologisches Highlight: Der neue Above and Beyond-Pin ist nur 44 Gramm schwer und 140 Millimeter hoch. Doch das Gehäuse des Kugelschreibers aus Flugzeug- Aluminium ist so stabil, dass es sogar einem darüber rollenden Land Rover, Tauchgängen und Temperaturen bis 120 Grad Celsius trotzt.



Ebenfalls an Abenteuertypen wendet sich das sandfarbene Adventure Shirt - sein insektenabweisender Stoff gibt Moskitos keine Chance. Auch die Nachwuchs-Offroader werden bedacht: Zum Beispiel mit dem Land-Rover-Trike für 2- bis 5-Jährige, dem Rutschfahrzeug Range Rover Rider oder dem ferngesteuerten Defender im Maßstab 1:16.



Die neue Jaguar Lifestyle-Kollektion bietet analog zu Land Rover eigene Bekleidungs-Linien für Männer, Frauen und Kinder; dazu ebenfalls stilvolle Uhren und Sonnenbrillen sowie - exklusiv - Jaguar Herrendüfte. Das Rutschauto für Kinder spiegelt die Front eines Jaguar F-Pace oder E-Pace wider und hat sogar funktionierende LED Front- und Heckleuchten.



Jaguar und Land Rover führen zudem ein breites Sortiment an aktuellen und historischen Modellautos. Los geht es mit Miniaturen in den Maßstäben 1:43 oder 1:18 - darunter ein 1:18-Nachbau der nur drei Mal gebauten Land Rover Defender TD5 110 Movie Edition oder 1:8-Modelle des Jaguar E-Type, XKSS und XK120. Komplett in Handarbeit auf Basis realer CAD-Daten hergestellt, stehen sie für höchste Originalität bis in die kleinsten Motor- und Innenraumdetails.

