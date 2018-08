Für die saubere Spritztour: Toyota Yaris Splash Hybrid

Anzeige

Coole Abkühlung gefällig? Toyota bringt mit einem Sondermodell eine spritzige Alternative auf den Markt: Der Yaris Splash Hybrid erinnert mit seiner Zweifarb-Lackierung in Splash Cyan und Mystic an Wasser und Urlaub. Für das perfekte Sommergefühl und einen freien Blick in den Himmel sorgt ein Panorama-Glasdach.



Ein besonderes Klangerlebnis verspricht Toyota mit zusätzlichen Lautsprechern in der A-Säule, dazu gibt es zu jedem der 600 Editionsmodelle eine JBL Xtreme Bluetooth Box mit extra großem Akku. Darüber hinaus wartet der Yaris Splash Hybrid mit einer Klimaautomatik, Sitzheizung sowie einem 7-Zoll-Farbmonitor mit Touchscreen-Funktion und Rückfahrkamera auf. Auch für die Fahrt mit Familie und Freunden soll die Sonderedition wie gemacht sein, wie Toyota betont: Der Autobauer hebt vor allem die Geräumigkeit und den Sitzkomfort hervor.



Serienmäßig an Bord ist auch das aktive Sicherheitssystem Toyota Safety Sense, das den Pre-Collision-System genannten Notbrems-Assistenten, einen Fernlicht-Assistenten, einen Spurhalte-Assistenten sowie eine Verkehrszeichenerkennung umfasst. Inbegriffen ist zudem das Plus-Paket mit Smart-Key-System, Lichtsensor, Geschwindigkeitsregelanlage und einem automatisch abblendenden Innenspiegel. Der trendige Hybrid leistet 74 kW/100 PS und kommt mit einem stufenlosen Automatikgetriebe daher.