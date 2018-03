Für diese Autofahrer lohnt sich Leasing

Anzeige

Gerade angesichts drohender Fahrverbote kann Leasing eine clevere Alternative sein. Trotzdem schrecken immer noch viele Privatpersonen davor zurück. Doch für wen lohnt sich ein Leasingvertrag wirklich? Der Online-Marktplatz LeasingMarkt.de hat potenzielle Kundengruppen zusammengestellt.



Wenn sich Nachwuchs angemeldet hat, ändern sich bei den Betroffenen auch die Bedürfnisse ans Auto. Leasingnehmer genießen die Flexibilität, ihren Wagen regelmäßig zu wechseln. Heute einen Smart, später einen Van und irgendwann vielleicht sogar einen Bus. "Ein weiterer Vorteil: Familien können dank Leasingvertrag mit konstanten, wenn auch gestiegenen Fixkosten rechnen. Plötzliche Ausgaben für Reparaturen und TÜV bleiben beim Leasen eines Neuwagens aus", so LeasingMarkt-Experte Robin Tschöpe.



Selbstständige profitieren doppelt vom Abschluss eines Leasingvertrags: Sie können die Raten als Betriebsausgabe steuerlich geltend machen und verlieren nicht die Menge an Eigenkapital, die beim Autokauf entstehen würde. Dennoch mahnt Tschöpe: "Bürokratische Hürden gibt es in Deutschland auch beim Fahren. Wer seinen Betriebswagen auch privat nutzt, muss ein lückenloses Fahrtenbuch führen oder das Auto pauschal mit einem Prozent versteuern."



Sparfüchse können beim Leasing von regelmäßigen Sonderaktionen profitieren. Und: Sie benötigen kein Startkapital, um sich den Traum vom eigenen Gefährt zu erfüllen. Nützlich ist die Miete auf Zeit auch für alle, die für den Kauf und späteren Verkauf wenig Zeit investieren wollen und für solche Autofahrer, die immer den neuesten Stand der Technik für sich nutzen wollen. Und zu guter Letzt bleibt noch der Autoenthusiast, für den das Fahrzeug mehr ist als nur eine Transportmöglichkeit. Denn Leasing macht das Wechseln der vier Räder "so einfach wie das Wechseln des Telefons", so Tschöpe. Autoliebhabern werde dadurch die Möglichkeit gegeben, ohne viel Aufwand in den Genuss unterschiedlichster Fahrzeuge zu kommen.