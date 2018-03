Fußball-Star Khedira legt für Porsche den Turbo ein

Anzeige

Auf dem Fußballplatz ist Sami Khedira Vorbild für viele Millionen Kinder. Aber auch privat liegt dem Nationalspieler und Weltmeister die Jugendförderung am Herzen. Deshalb zögerte Sami Khedira auch nicht, bei Autobauer Porsche neuer Botschafter von "Turbo für Talente" zu werden. In dieser Rolle tritt der 30-Jährige unter anderem bei Veranstaltungen wie der "Porsche Nacht der Talente" im Mai 2018 in Stuttgart auf. Zudem gibt er persönliche Interviews und sportartübergreifende Trainingstipps auf der Website www.turbofürtalente.de.



Der gebürtige Stuttgarter engagiert sich seit Jahren in der Nachwuchsförderung. Für den Einsatz für benachteiligte und kranke Kinder und Jugendliche mit der Sami-Khedira-Stiftung erhielt er 2016 den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg. "Ich hatte eine tolle Kindheit, aber ich weiß, dass es in meiner Heimat Kinder und Jugendliche gibt, die nicht die gleichen Chancen und das gleiche Glück haben, wie ich", erzählt Sami Khedira, "Deshalb finde ich es sehr gut und auch wichtig, wie Porsche den talentierten Nachwuchs fördert und Kindern und Jugendlichen über den Sport die Möglichkeit bietet, sich persönlich zu entwickeln."



Unter dem Motto "Turbo für Talente" fördert Porsche den Nachwuchs an seinen Standorten in verschiedenen Sportarten. Dazu gehören Partnerschaften im Jugendbereich mit dem Fußball-Bundesligisten RB Leipzig, dem SV Stuttgarter Kickers sowie der SG Sonnenhof Großaspach. Auch der SC Bietigheim-Bissingen Steelers zählt bei der Arbeit mit dem Eishockey-Nachwuchs und beim alljährlichen Porsche-Eishockey-Camp auf die Unterstützung des Autobauers.



"Wir freuen uns, dass wir Sami Khedira für unsere Jugendförderung gewinnen konnten", sagt Lutz Meschke, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Vorstand Finanzen und IT der Porsche AG. "Er stammt aus der Region und ist hier vom talentierten Nachwuchsfußballer zum Nationalspieler und zu einer bemerkenswerten Persönlichkeit gereift." Da kann man nur sagen: 1:0 für Porsche.