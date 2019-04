Fußgänger in der Parklücke: Darf der das?

Autofahrer, die in deutschen Innenstädten unterwegs sind, brauchen viel Geduld. Erst stehen sie eine gefühlte Ewigkeit im Stau - und dann finden sie keinen Parkplatz. Und taucht dann mal eine kleine Lücke für den Mini oder Corsa auf, steht doch ganz dreist ein Fußgänger da und blockiert den begehrten Parkplatz. Derartige Szenen spielen sich tagtäglich in unseren Städten ab. Nicht selten endet die Parkplatzsuche dann sogar in einer handfesten Auseinandersetzung.



Doch zurück zum Fußgänger: Darf er eigentlich eine Parklücke für einen Freund oder Bekannten reservieren? "Generell haben im öffentlichen Bereich alle Autofahrer das gleiche Anrecht auf einen Parkplatz", sagt Anka Jost, Kfz-Expertin bei der R+V24-Direktversicherung. "Verwehrt ein Fußgänger anderen Autofahrern den Zugang zu einem Parkplatz, kann das eine Nötigung bedeuten." Es ist ebenso untersagt, einen Parkplatz mit Gegenständen zu blockieren. Im Falle einer Anzeige und Verurteilung drohen hohe Geldstrafen und Punkte in Flensburg. Und was sagt die Straßenverkehrsordnung dazu? Wer zuerst kommt, parkt zuerst.



Doch auch für den Parkplatzsuchenden gelten Regeln. Zwar darf er vorsichtig an den Fußgänger ranfahren, um ihm zu signalisieren, dass er den Parkplatz räumen soll. Doch das ist kein Freifahrtschein zum "forschen drängeln", um ihn zum Weggehen zu zwingen. Das kann ebenfalls als Nötigung gelten, sagt Expertin Anka Jost: "Damit so eine Situation nicht eskaliert, sollten Autofahrer nach dem Motto 'Der Klügere gibt nach' handeln und einen anderen Parkplatz suchen."

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 25.04.2019