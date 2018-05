G-Klasse kommt im Juni

Anzeige

Moderne Assistenzsysteme für mehr Sicherheit und Komfort gehören genauso zur neuen G-Klasse wie das neu entwickelte Fahrwerk und die drei 100-prozentigen Differenzialsperren plus Untersetzung für beste Geländetauglichkeit. Für den Einsatz auf der Straße hat Mercedes nicht nur das Fahrwerk verbessert, sondern bietet jetzt auch die „Dynamic Select“-Fahrprogramme für die G-Klasse an. Damit lässt sich die Fahrzeugcharakteristik auf Knopfdruck und in Sekundenschnelle verstellen. Zum Marktstart im Juni ist die G-Klasse zum Einstiegspreis von 107 040 Euro zu haben.