G-Power: 500 PS im BMW M2

Die Fan-Gemeinde wartetet schon sehnlichst auf die vor Kurzem erstmals präsentierte Competition-Variante des BMW M2 mit 410 PS. Für alle Speedheads, die sich nicht bis

zum Marktstart des M2 Competition gedulden und die noch mehr Power bevorzugen, hat Performance-Spezialist G-POWER aus dem oberbayrischen Aresing etwas im Angebot.



Die Leistung des turboaufgeladenen N55-Reihensechszylinders im M2 wächst dank der Spezialisten auf 368 kW/500 PS, das Drehmoment-Maximum liegt bei 630 Nm. Das entspricht einem Plus von jeweils 130 im Vergleich zu den Originalwerten von 370 PS und bis zu 500 Nm. Erreicht wird dieser Power-Zuwachs durch eine Kombination aus Soft- und Hardwareoptimierung: die G-POWER Performance Software V3 und eine staudruckoptimierte Downpipe, einen neuen Ladeluftkühler sowie durch deutliche Modifikationen am Turbolader.



Dank des kräftigen Power-Plus absolviert das kompakte Sportcoupé den Sprint auf 100 km/h in 3,9 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei über 310 km/h. Dazu passt das G-POWER-G2M-RS Gewindefahrwerk, das laut Tuner für ein "ungleich dynamischeres" Fahrverhalten sorgt. Die Hurricane RR-Schmiederäder der Dimensionen 9x20 Zoll an der Vorder- und 10,5x20 Zoll an der Hinterachse runden die Überarbeitung nach unten ab. Die Reifen haben das Format 245/30R20 sowie 285/25R20.