Gabelstapler mit vier Augen

Vier Augen sehen ja immer mehr als zwei. Diese Weisheit hat sich Bosch zu eigen gemacht und führt das Multikamerasystem aus dem Pkw-Bereich in den Logistik-Markt ein. Und das könnte Personen- und Sachschäden reduzieren.



Allein in Deutschland werden jährlich rund 12.000 Unfälle gemeldet, an denen Gabelstapler beteiligt sind. "Die Augen des Fahrers können nicht überall gleichzeitig sein, das übernimmt jetzt das Multikamerasystem von Bosch", sagt Andrew Allen, verantwortlich für den Bereich Commercial Vehicle und Off-Road bei Bosch. Das System wird auf der Messe LogiMAT zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt.



Das Multikamerasystem ermöglicht über die Funktion des Sichtassistenten eine 360-Grad-Rundumsicht um das Offroadfahrzeug - auch bei sperrigem Transportgut. Dadurch soll auch im engen Raum Ladegut einfach aufgenommen und umgestellt werden können. Das System hilft laut Bosch, den Gabelstapler präzise zu manövrieren und die Entfernungen während der Fahrt besser einzuschätzen. Ziel dabei ist, Logistikaufgaben einfach, sicher und effizient auszuführen.



Das Multikamerasystem besteht aus einem Steuergerät sowie vier sehr kompakten Nahbereichskameras. Damit lässt sich eine Fläche von bis zu acht mal acht Metern einsehen. Die Kameras stammen ursprünglich aus dem Bosch Pkw-Bereich und sind an die speziellen Anforderungen für den Logistik-Markt angepasst.



Die Kameras sind nach vorne, hinten und jeweils zur Fahrzeugseite ausgerichtet. Mit einem Öffnungswinkel von fast 190 Grad, erfassen sie das komplette Fahrzeugumfeld. Der Fahrer sieht eine realistische Darstellung des eigenen Fahrzeugs als detailgetreues 3D-Modell auf einem Display. Bewegt sich das Fahrzeug, wird das Umfeld in Echtzeit abgebildet.



Mit dem Multikamerasystem lässt sich die Fahrspur sowohl aus der Vorder-, Rückansicht oder Draufsicht einblenden. Dazu erfasst das Steuergerät den Lenkwinkel, berechnet daraus die sich ergebende Fahrspur und zeigt sie auf dem Display an. Verändert sich der Lenkwinkel, wird die sich dadurch ergebende Fahrspur neu berechnet und entsprechend angezeigt.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 19.02.2019