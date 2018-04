Ganzjahresreifen für Kleinwagen im ADAC-Check

Anzeige

Besonders in Gegenden mit milden Wintern und nicht allzu heißen Sommern werden sie immer beliebter bei Auto-Besitzern - Ganzjahresreifen. Der ADAC hat jetzt einige Allzweck-Pneus in einer gängigen Kleinwagen-Größe getestet.



Das Ergebnis kann sich sehen lassen, zeigt aber auch: Spezialreifen sind für die entsprechenden Bedingungen immer noch die bessere Wahl als Ganzjahresreifen, die bei sommerlichen und winterlichen Temperaturen funktionieren müssen. Viermal "befriedigend", fünfmal "ausreichend" - das ist das Ergebnis des ADAC Ganzjahresreifentests für die Kleinwagenklasse (175/65 R14 T). Neun Reifen mussten auf trockenem und nassem Asphalt sowie auf Eis und Schnee ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Am ausgewogensten über alle Test-Kategorien präsentierte sich der Nexen N blue 4 Season, Schlusslicht ist der Michelin CrossClimate.



Einige der getesteten Pneus konnten bei den unterschiedlichen Bedingungen gute Werte erzielen. So kommt der Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 auf nasser Fahrbahn aus 80 km/h nach 37,6 Metern zum Stehen, gleichauf mit einem getesteten Sommerreifen und nur 1,4 Meter später als ein Winterreifen. Der Nokian Weatherproof liegt mit 29,4 Metern auf Schnee nur knapp hinter dem Spezialisten mit 29,1 Metern (aus 50 km/h).



Der ADAC empfiehlt Ganzjahresreifen für Nutzer, die keinen Skiurlaub oder Sommerurlaub im Süden planen, also die Reifen keinen Extrembedingungen aussetzen.