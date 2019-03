Garmin baut drahtlose Rückfahrkamera

WLAN macht es möglich: Die neue BC40-Rückfahrkamera von Garmin sorgt auf dem Luftweg für Sicherheit und Überblick beim Ein- und Ausparken. Sie startet die drahtlose Bildübertragung automatisch, sobald das gekoppelte Navi eingeschaltet wird und deaktiviert sich im Vorwärtsgang. Sie ist zudem per Sprachbefehl oder einfachem Tastendruck steuerbar.



Das 150-Grad-Weitwinkelobjektiv liefert detaillierte Bilder und hilft dem Fahrer, auch hinter dem Fahrzeug alles im Blick zu behalten. Als zusätzliches Auge im Straßenverkehr sorgt sie damit für ein Plus an Sicherheit für Auto- und auch Camper-Fahrer, die viel unterwegs sind und beispielsweise eine verlässliche Hilfe beim Einparken suchen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 27.03.2019