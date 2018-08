Gasanlage im Camper rechtzeitig tauschen

Wer in seinem Wohnmobil oder Wohnwagen eine Flüssiggas-Anlage installiert hat, muss nicht nur alle zwei Jahre zur Überprüfung. Er ist aus für den fristgerechten Austausch der einzelnen Komponenten verantwortlich, so der Deutsche Verband Flüssiggas (DVFG).



So müssen Schlauchleitungen, automatische Umschalteinrichtungen und Druckregler spätestens nach zehn Jahren ersetzt werden. Als Beginn dieser Frist gilt nicht der Einbau in die Flüssiggas-Anlage des Fahrzeuges, sondern das Herstellungsdatum der Komponente. "Dieses können Verbraucher direkt von den jeweiligen Teilen ablesen", so der DVFG.



Unabhängig von den gesetzlich vorgeschriebenen Fristen sollte der Zustand der Gasanlage und ihrer Teile grundsätzlich im Blick behalten werden. Denn bei häufigen Fahrten werden die Flüssiggas-Anlage und ihre Komponenten stark beansprucht. Ein Experte des Verbandes: "Sind einzelne Teile bereits vor Ablauf der Frist verschlissen oder beschädigt, müssen sie unverzüglich ersetzt werden." Die Dichtheit der Flüssiggas-Anlage lasse sich beispielsweise leicht mit Hilfe von Lecksuchsprays prüfen und lohne sich vor jeder neuen Tour.

