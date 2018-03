Geburtstag auf hoher See

Anzeige

Die italienische Reederei Costa feiert ein Jubiläum. Vor genau 70 Jahren stach das Kreuzfahrtschiff Anna C. in See, um Reisende von Genua nach Südamerika zu befördern. Das war am 31. März 1948.



70 Jahre später feiert das Unternehmen mit seinen Gästen auf 14 Schiffen weltweit seinen Geburtstag. US-Sängerin Gloria Gaynor ist als Stargast mit an Bord. Die Jubiläumstour startet am 14. Mai 2018. Alle Gäste können Geburtstag feiern. Auf jeder Kreuzfahrt ist ein See-Tag dem Jubiläum gewidmet. An diesem Tag können die Gäste an Spielen und Turnieren teilnehmen, die in den 1960er und 1970er Jahren auf Kreuzfahrten beliebt waren, wie zum Beispiel Eierlaufen, Sackhüpfen oder Hula Hoop.



Natürlich darf ein spezielles Gala-Menü zum Geburtstag nicht fehlen. Die Chefköche haben dafür die feinsten Gerichte der Küche der vergangenen sieben Jahrzehnte zusammengestellt. Zum Beispiel Cappon Magro: Das beliebte Gericht der Anfangsjahre kommt im Geburtstagsjahr wieder auf die Speisekarte. Der Fisch- und Gemüsesalat wurde schon in den Anfangsjahren der großen Überfahrten nach Südamerika an Bord serviert. Er stammt aus der Heimatregion des Unternehmens: Ligurien.



Die grundlegende Zutat des aufwändigen, kaltservierten Schichtsalates "Cappon Magro" sind trockene Kekse, die traditionellen Piatro del Marinaio - "die Kekse des Seemannes". Tatsächlich hatten Fischer und Seemänner die Trockenkekse immer mit dabei, wenn sie für mehrere Tage auf dem Meer waren. Als "tägliches Brot" wurden diese Kekse sorgsam als letzte Reserve in der Schiffskombüse aufbewahrt.



Zum ersten Mal wurde das Gericht in einem Standardwerk der ligurischen Küche 1864 als beliebtester italienischer Salat erwähnt. Nun ist er neu interpretiert ein Teil des Jubiläums-Dinners und wird das ganze Jahr über in den Restaurants der Flotte serviert.