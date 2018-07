Gefährliche Hitze: Hunde nicht im Auto lassen

Anzeige

Wenn Hunde bei sommerlicher Hitze im Auto zurückgelassen werden, geraten sie schnell in Lebensgefahr. Denn die Tiere können einen Hitzschlag erleiden, dieser kündigt sich durch vermehrtes Hecheln, Unruhe oder auch Apathie an, so der Bundesverband für Tiergesundheit (BfT).



Von einem Hitzschlag spricht man bei Hunden, wenn ihre Körpertemperatur über 40 Grad liegt. Dabei heizt sich ein Auto bei einer Außentemperatur von 30 Grad innerhalb einer halben Stunde auf 46 Grad Celsius auf, nach 60 Minuten sind es schon zehn Grad mehr. "Dagegen hilft auch kein Parken im Schatten oder leicht geöffnete Fenster", heißt es beim BfT.



Im Falle eines Falles ist Eile geboten, diese extremen Bedingungen sind für Hunde lebensgefährlich. Ihre Körpertemperatur muss so schnell wie möglich, aber nicht zu abrupt gesenkt werden. Am besten ist es, das Tier in den Schatten zu bringen und mit feuchten Tüchern abzukühlen. Der anschließende Weg zum Tierarzt ist wichtig, da dieser mit kreislaufstabilisierenden Mitteln und weiteren Maßnahmen unterstützen kann.