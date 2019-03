Gelifteter Mercedes-AMG GT rollt vom Band

In Sindelfingen steht die Belegschaft Spalier. Denn ein Schmuckstück rollt zum ersten Mal vom Band: der geliftete Mercedes-AMG GT. Die Produktion hat nun Fahrt aufgenommen. Michael Bauer, Produktionsleiter des Mercedes-Benz Werks Sindelfingen und Standortverantwortlicher, sowie Ergun Lümali, der Vorsitzende des Betriebsrats am Standort Sindelfingen, feierten zusammen mit der Produktionsmannschaft das erste Fahrzeug - einen Mercedes-AMG GT R Pro.



Die Fertigung der Baureihe, die in Affalterbach entwickelt wurde, erfolgt mit viel Handarbeit. Ob Stoffverdeck, Carbon- oder Glasdach, ob Serienausstattung oder exklusiver Kundenwunsch: An den einzelnen Stationen sind die Mitarbeiter auf die Montage jeder dieser Varianten vorbereitet. Die Komponenten werden in sogenannten Warenkörben an der hochflexiblen Linie fahrzeugbezogen bereitgestellt.



Die Modellpflege bringt allerhand Neuerungen: So erhielten die Hochleistungssportler Aktualisierungen im Exterieur und sind künftig noch agiler unterwegs. Dafür sorgen unter anderem die integrierte Fahrdynamikregelung "AMG Dynamics", das neue AMG Performance Lenkrad, eine Mittelkonsole mit innovativen Displaytasten sowie ein volldigitales Instrumenten Display. Die limitierte Edition AMG GT R Pro wurde mit zahlreichen Details für noch mehr Performance auf der Rennstrecke modifiziert. Dazu zählen ein neues Fahrwerk sowie das optimierte Leistungsgewicht, zu dem Leichtbau-Schalensitze und -Räder beitragen. Die Designer feilten außerdem an der Aerodynamik.

