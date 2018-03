Genf: Smart rollt elektrisch an

Anzeige

Bei all dem Stress und der Verunsicherung rund um den Diesel wächst die Hoffnung auf eine elektrifizierte Zukunft. Smart will nun in Genf ein Zeichen setzen und bringt die ersten Serienfahrzeuge der Mercedes-Benz Cars EQ Familie mit.



Zugleich vereinfacht Smart durch die EQ control APP den Zugang zur Elektromobilität. Informationen zum Auto wie beispielsweise der aktuelle Ladezustand, die Steuerung von Fahrzeugfunktionen wie Vorklimatisierung sowie das Lademanagement sind in dieser App vereint und werden personalisiert dargestellt. Ebenfalls neu ist der 22-Kilowatt-Boardlader mit Schnellladefunktion.