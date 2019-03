Genfer Automobilsalon 2019: Messerundgang Teil 1

Der Genfer Automobilsalon ist traditionell die erste europäische Automesse im Jahr (bis 17. März 2019). Rund 180 Aussteller aus 30 Ländern präsentieren dem interessierten Publikum auf 102.000 Quadratmetern 150 Welt- und Europapremieren. Mehr als 900 ausgestellte Fahrzeuge und über 660.000 erwartete Besucher sprechen für sich.



Die Anziehungskraft einer der fünf wichtigsten Automessen weltweit ist ungebrochen. Neue exotische Marken finden Beachtung, Fahrzeuge mit Elektro- oder Alternativantrieb sind neben den Sportwagen und Boliden zu sehen. Auch Motorsport-Enthusiasten kommen auf ihre Kosten. Der Motor-Informations-Dienst (mid) hat sich umgesehen und in Teil 1 des Messerundgangs einige der heißesten Sportwagen mit der Kamera abgelichtet.



Jutta Bernhard / mid



Hinweis für die Redaktionen:

Teil 2 der Bilder-Galerie vom Messerundgang in Genf sendet der Motor-Informations-Dienst (mid) am morgigen Freitag (8. März 2019).

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 07.03.2019