German Design Award: Recaro-Sitzplattform ausgezeichnet

Ob Motorsport-Profi oder Pendler - wer oft und lange im Auto sitzt, weiß passgenaue Sitze zu schätzen. Recaro gehört zu den bekanntesten Sitzherstellern der Welt. Jetzt haben die Schwaben den renommierten German Design Award für exzellentes Produktdesign erhalten. Siegreich war die modulare Recaro Performance Seat Platform (RPSP) in der Kategorie "Automotive Parts and Accessories".



"Unverwechselbares und hochwertiges Design ist zentraler Bestandteil unserer Marken-DNA", sagt Ulrich Severin, Head of Recaro Automotive Seating. "Dass wir die Jury in diesem international top-besetzten Teilnehmerfeld begeistern und überzeugen konnten, macht uns stolz und bestätigt unseren Anspruch auf eine weltweit führende Rolle im Fahrzeugsitzdesign."



Der Sitz kombiniert Leichtbau mit hoher Verarbeitungsqualität und bringt laut Hersteller Performance, Komfort und Ergonomie zusammen. Urteil der Expertenjury: Die Sitzplattform biete verschiedene Sitzkonfigurationen und Konstellationen sowie verschiedene technische Ausstattungen.

