Giulia ist die Schönste

Der Red Dot Award zählt zu den renommiertesten Designpreisen in Deutschland. Ergattert ein Autobauer die begehrte Trophäe, landet das Logo in aller Regel auch auf den Werbeplakaten für das jeweilige Modell. Autos haben eben viel mit Emotionen zu tun, und Schönheit kann dabei nicht schaden. Jetzt hat die Giulia von Alfa Romeo die Auszeichnung erhalten.



Die internationale Expertenjury verlieh der italienischen Sportlimousine den Preis in der Kategorie Produktdesign. Alfa beschreibt das Design so: Es kombiniere harmonische Proportionen, stilistische Geradlinigkeit, hohe Materialqualität und liebevoll gefertigte Details mit Materialien wie Aluminium, Holz und Leder. Hinzu kommen Elemente, die ihren Ursprung in der über 100-jährigen Historie der Marke haben. Markantestes Beispiel ist der trapezförmige Kühlergrill, die vielleicht berühmteste Designikone von Alfa Romeo.



Gestaltungs-Laien, die mit solchen Ausführungen wenig anfangen können, bleibt ein Trost: Ein Blick aufs Auto genügt, und man ist im Bilde und kann sich selbst die Frage stellen, ob das Design ankommt oder nicht. Bei der Giulia dürften die Betrachter meisten hingerissen sein.