GLE 53 4Matic+: Groß-SUV mit Elektro-Boost

Jetzt macht Mercedes-AMG dem neuen GLE aber ordentlich Druck unter der Motorhaube: Mit dem GLE 53 4Matic+ stellen die Affalterbacher in Genf die Performance-Version des großen SUV vor. 435 Verbrenner-PS und 520 Nm aus drei Litern Hubraum werden von zusätzlichen rund 22 PS Leistung und 250 Nm Drehmoment des EQ Boost-Startergenerators unterstützt, der auch das 48 Volt-Bordnetz speist.



Das ermöglicht dem Power-GLE einen ziemlich dynamischen Auftritt. Er beschleunigt in nur 5,3 Sekunden von null auf 100 km/h und erreicht eine elektronisch abgeregelte Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h. Dabei unterstützten ihn eine 9-Gang-Automatik, die AMG-typisch abgestimmten Fahrprofile und das Luftfederungs-Fahrwerk mit elektromechanischer Wankstabilisierung. Die elektromechanische Sport-Parameterlenkung ist variabel übersetzt, die Hochleistungs-Bremsanlage großzügig dimensioniert. Sieben Felgenvarianten von 20 bis 22 Zoll stehen zur Wahl. Der Durchschnittsverbrauch nach wenig praxisgerechter NEFZ-Norm: 9,3 Liter je 100 Kilometer.



Außen wie innen ist der AMG-Benz nach Art des Hauses eingekleidet, von der typischen Kühlerverkleidung mit 15 vertikalen, verchromten Streben bis zu den charakteristischen roten Farbakzenten und gebürstetem Aluminium an Sitzen und Armaturen. Sogar ein eigener Raumduft wurde für den starken Schwaben entwickelt: Das Air Balance-Pakets verströmt auf Wunsch ein Odeur namens "AMG#63", laut Hersteller handelt es sich dabei um "eine anregende, sportliche Duftnote". Der Markstart ist für den Spätherbst vorgesehen, Preise nennt Mercedes-AMG noch nicht, realistisch sind um die 90.000 Euro.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 27.02.2019