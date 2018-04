"Goldener Adler" zum Wrangler-Jubiläum

Anzeige

Zehn Jahre Wrangler - das muss gefeiert werden, heißt es bei Jeep. Deshalb kommt im Frühjahr 2018 die Sonderedition der Marken-Ikone namens "Golden Eagle" zu den Händlern. Sie wird als Drei- und Fünftürer sowie mit 3.6-V6-Benziner mit 209 kW/284 PS oder mit dem 2,8 Liter großen Vierzylinder-Turbodiesel mit 147 kW/200 PS und jeweils mit Fünfgang-Automatikgetriebe zu Preisen zwischen 42.900 und 45.900 Euro angeboten.



Zu erkennen ist der Geländewagen am Frontgrill in Wagenfarbe mit bronze-getönten Kühlluftöffnungs- und Scheinwerfereinfassungen, an den 18 Zoll großen, bronzefarbenen Leichtmetallrädern, seitlichen Aufsetzschutz-Rohren und einer schwarzen Tankklappe. "Vollkommen unverwechselbar wird der Golden Eagle aber dank seines großen Adlers auf der Motorhaube und den seitlich an der Haube angebrachten Schriftzügen", so ein Jeep-Sprecher.