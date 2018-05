Golf GTI TCR Concept: Es ist angerichtet

Anzeige

Ein echter Golf, der ganz nach der reinen Sportwagen-Lehre aufgebaut ist: Das ist der 290 PS starke GTI TCR Concept, der jetzt im Rahmen des GTI-Treffens am österreichischen Wörthersee erstmals enthüllt wurde. Laut VW-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann soll aus der Studie noch 2018 Realität werden.



Der künftige TCR-Racer bringt sein schon ab 1.600 U/min anliegendes maximales Drehmoment von 370 Newtonmeter per 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe und über eine Quersperre auf die Vorderräder. "Die Höchstgeschwindigkeit der Serienversion wird bei 250 km/h liegen", teilt VW mit. Sie kann aber durch eine optionale Aufhebung der elektronischen Vmax-Begrenzung auf 264 km/h erhöht werden. Neben diversen TCR-Hinweisen außen findet der Pilot auch beim Interieur in Rot gehaltene Details vor.