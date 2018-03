Golf GTI TCR: Nummer 100 ist da

Anzeige

Franz Engstler ist ein echter Glückpilz. 2016 nahm der Rennstallbesitzer aus dem Allgäu den ersten Golf GTI TCR in Empfang. Nur zwei Jahre später geht jetzt auch das 100. Exemplar des 257 kW/350 PS starken Über-Golfs an den 56-Jährigen. Volkswagen-Motorsport Direktor Sven Smeets und der Leiter der Fahrzeugauslieferung der Autostadt, Sebastian Wilhelms, überreichten Franz Engstler den symbolischen Fahrzeug-Schlüssel.



"Der Golf GTI TCR erzählt eine großartige Erfolgsgeschichte im Kundensport-Programm von Volkswagen", sagt Sven Smeets. In der Tat: In mehr als 15 verschiedenen Rennserien auf der ganzen Welt fahren private Kundenteams im Golf GTI TCR um Siege. Zwölf internationale Meistertitel hat der Golf GTI TCR bereits errungen. "Das wir in knapp zwei Jahren nun schon 100 Exemplare produziert haben, ist eine tolle Leistung unserer gesamten Mannschaft", sagt der VW-Motorsportchef.



Der Golf GTI TCR basiert auf dem serienmäßigen Golf GTI. Unter der Haube arbeitet ein 2-Liter-Turbomotor, der in der Rennversion bis 350 PS leistet und ein Drehmoment von rund 420 Newtonmeter liefert. Der Golf GTI TCR beschleunigt in etwa 5,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h, seine Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250 km/h. Optisch unterscheidet sich die Rennversion vom Serienmodell vor allem durch die um etwa 15 Zentimeter breiteren Karosserie und den einstellbaren Heckflügel aus Aluminium. Ein aerodynamisch geformter Frontsplitter gehört ebenso zu den Optimierungen für die Rennstrecke. Für die Sicherheit des Fahrers sorgen unter anderem ein Rennsitz mit Kopf-Protektoren, eine Rennsport-Sicherheitszelle sowie ein Sicherheitstank nach FIA-Reglement.



Volkwagen bietet den Golf GTI TCR rennfertig ab 95.000 Euro plus Mehrwertsteuert zum Kauf an. Die TCR-Serie wurde 2015 gegründet und umfasst mittlerweile mehr als 20 internationale und nationale Serien. Der Saisonstart für die an neun Rennwochenenden stattfindende Top-Kategorie "FIA World Touring Car Cup" (WTCR) ist am 7. April 2018 in Marrakesch in Marokko. Die deutsche ADAC TCR Germany Serie beginnt am 13. April in Oschersleben.