Google Maps: Die App an Ihrer Seite

Egal, ob mit dem Auto, dem Fahrrad oder zu Fuß: Der Weg in der Oster-Urlaub kann steinig und verworren sein. Und er kann auch geradewegs in den nächsten Stau führen. Damit die Reise nicht zum Desaster wird, nehmen viele Menschen inzwischen gerne die Dienste von Google Maps in Anspruch.



"Google Maps bringt Orientierungslose nicht mehr nur von A nach B. Immer mehr Zusatzfunktionen sorgen auch für eine entspannte Navigation zu Fuß, mit dem Rad oder im Auto als Alternative zu fest verbauten Navigationsgeräten", sagt Dominik Haag vom Onlinemagazin teltarif.de sagt.



Wer sich Google Maps aufs Handy geladen hat, bekommt neben dem Navigationsmodus zusätzlich nützliche Hinweise, wie beispielsweise Warnungen vor Staus und Baustellen. Aber nicht jede Funktion der App ist auf den ersten Blick erkennbar. So können etwa Zwischenstopps auf jeder beliebigen Route hinzugefügt werden.



Besonders bei Städtetrips kann sich dieses Feature lohnen. Reisende planen damit sinnvoll ihren Weg durch die Stadt und können so viele Zwischenstopps einlegen, wie sie wollen. "Eine weitere nützliche Funktion ist die Möglichkeit, Orte wie das Zuhause oder das Fitnessstudio zu speichern und zu benennen", erläutert Haag. Die Adresse muss so nicht jedes Mal aufs Neue eingegeben werden.



Um sich eine langwierige Suche nach dem Auto zu ersparen, können Anwender zudem ihren Parkplatz in der App festlegen. Indem sie auf den blauen Kreis in der App tippen, können Pkw-Fahrer ihre Position speichern.

