Google Maps hilft Bus und Bahn

Google Maps hat schon so manchen Reisenden auf den rechten Weg gebracht. Jetzt will der digitale Helfer das Leben für Menschen erleichtern, die überwiegend mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind.



Google schickt ab sofort in knapp 200 Städten rund um den Globus neue Funktionen für die Android- und iOS-App aus, die vor allem ÖPNV-Nutzern zu Gute kommen sollen. Zum einen kann Google Maps nun Auskunft darüber geben, wie voll ein Bus oder ein Zug voraussichtlich ist.



Das Unternehmen setzt hierfür auf Informationen seiner User, die über Monate gesammelt wurden - die Angaben basieren also auf Nutzererfahrungen. Nach dem gleichen Prinzip zeigt Google Maps bereits, wie ausgelastet ein Geschäft zu welcher Uhrzeit voraussichtlich ist. Das berichtet das Portal "chip.de".



Das zweite Feature kann Prognosen darüber abgeben, wann der Bus ankommt beziehungsweise wie stark er sich verspätet. In manchen Ländern greift Google Maps dafür nur auf Daten der offiziellen Verkehrsbetriebe zurück; wo dies nicht möglich ist (zum Beispiel, weil der Verkehrsbetrieb seine Daten nicht mit Google teilen will), berechnet Google nun auf Basis der Verkehrsdaten selbst, wo sich der Bus befinden müsste.



Dafür vergleicht der IT-Gigant mit seinen Landkarten unter anderem die Route des Busses mit der aktuellen Verkehrssituation. Stehen Autofahrer im Stau, wird das digitale Navigationssystem davon ausgehen, dass dadurch auch für den Bus eine Verspätung entsteht. Auch aus der Vergangenheit abgeleitete Erfahrungen wie zum Beispiel die Rush-Hour-Zeiten fließen in die Berechnungen mit ein.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 01.07.2019