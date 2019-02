Grammy-Gewinner im Cinquecento X

Die Musik-Ikonen Sting und Shaggy machen Werbung für Fiat. Nach Aktionen rund um den Abarth Spider beteiligen sich die Grammy-Preisträger nun an einem Spot weiterer Modelle der Marke Fiat. Zum Beispiel tauchen sie in einem Musikfilm plötzlich auf der Rückbank des neuen 500X auf - zur Überraschung zweier Mädels im Cockpit.



Dabei spielt das mit dem Grammy 2019 ausgezeichnete Reggae-Album "44/876" (von Sting und Shaggy eine Hauptrolle. Der Teaser zur Kampagne wird untermalt von der noch nicht veröffentlichten Single "Just One Lifetime" und gibt damit einen Vorgeschmack auf das Album des berühmten Duos.



Sting und Shaggy veröffentlichten 2018 gemeinsam das von Karibik-Atmosphäre beeinflusste Reggae-Album, das verblüffende Parallelen in der Musik der beiden so unterschiedlichen Künstler aufzeigt. Der Titel ist eine Referenz an die Telefon-Vorwahlen ihrer Heimatländer Großbritannien und Jamaika. Aber auch Sting hat eine Verbindung zu Jamaika: Der Brite schrieb dort den Hit "Every Breath You Take" für seine frühere Band Police. Unterdessen erreichte "44/876" in den deutschen Charts Platz 1 und kam in Großbritannien unter die Top-10.

19.02.2019